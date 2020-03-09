Португалия — Германия: кто фаворит матча Евро-2020
20 июня 2020 года в матче группы F Евро-2020 на стадионе «Альянц арена» в Мюнхене сборная Германии примет команду Франции. Начало встречи запланировано на 18:00.
По оценке букмекеров, сборная Германии — фаворит грядущего противостояния. Поставить на победу команды Йоахима Лёва можно с коэффициентом 2.10. Это примерно 46% вероятности. Сделать ставку на успех сборной Португалии можно за 3.50 (27%). На ничейный исход предлагается коэффициент 3.50 (27%).
В группе F также сыграет сборная Франции. Четвёртый участник квартета определится в стыковых матчах, которые пройдут с 26 по 31 марта.
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