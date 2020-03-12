ЛАСК — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Дениса Казанского на матч Лиги Европы

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский дал прогноз на первый матч 1/8 финала Лиги Европы ЛАСК — «Манчестер Юнайтед».
Ставка: гол Игало за 2.62.
«Команды сыграют при пустых трибунах, что наложит свой отпечаток на эмоциональную составляющую встречи. ЛАСК играет дома хорошо и пропустил лишь один гол в 4 встречах в Лиге Европы — это серьёзный показатель. Понятно, что сейчас в гости приезжает соперник другого уровня, но при этом и «МЮ» в гостях забивает крайне мало — больше гола не получается в этой европейской кампании.
В выходные «МЮ» играть против «Тоттенхэма», и отрыв от «Челси» нужно сокращать. Плюс «шпоры» сейчас не в лучшем состоянии. Думаю сделать в этой встрече ставку на гол Игало. Нигериец в таких турнирах просто необходим. С учётом игры с «Тоттенхэмом», где выйдет в основе, скорее всего, Марсьяль, жду появления Игало в старте в ЛЕ. ЛАСК дома играет очень хорошо — 6 из 6 выиграл, — и поэтому гостям в этой встрече будет нужен мощный атакующий кулак, не рискуя французом. Игало, когда выходит в основе, всегда забивает. Ставлю на нигерийца за 2,62», — сказал Казанский.
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