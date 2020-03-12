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Англия — Хорватия: ставки и коэффициенты на матч Евро-2020

Англия — Хорватия: ставки и коэффициенты на матч Евро-2020
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14 июня 2020 года в матче группы D Евро-2020 на стадионе «Уэмбли» в Лондоне сборная Англии примет команду Хорватии.

По оценке букмекеров, англичане — фавориты грядущего противостояния. Поставить на победу команды Гарета Саутгейта можно с коэффициентом 1.75. Это примерно 54% вероятности. Сделать ставку на успех сборной Хорватии можно за 4.65 (21%). На ничейный исход предлагается коэффициент 3.85 (25%).

В группе D также сыграет сборная Чехии. Четвёртый участник квартета определится в стыковых матчах, где сыграют команды Шотландии, Израиля, Норвегии и Сербии. 26 марта пройдут полуфиналы, а 31 марта — финал.

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