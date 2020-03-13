«Ахмат» — «Динамо»: прогноз Виктора Гусева на встречу РПЛ

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч РПЛ «Ахмат» — «Динамо».
Ставка: ничья за 3.34.
«Я сразу предупреждаю дорогих моему сердцу динамовских болельщиков, чтобы их не расхолаживал тот факт, что «Динамо» играет с командой с последней строчки турнирной таблицы. Не должен расхолаживать и тот факт, что в команде есть теперь Комличенко, потенциально очень сильный бомбардир.
Не нужно обращать внимание и на то, что гостевые матчи в этом сезоне «Динамо» проводит лучше, чем домашние. Давайте посмотрим на другое — с 2015 года «Динамо» у «Ахмата» ни разу не выигрывало. Статистика просто ужасающая — две победы грозненцев и шесть ничьих. Причём ничьи постоянно 1:1 и 0:0. Если вы ставите тотал голов, то имейте этот момент в виду.
«Ахмат» после зимнего перерыва удивительно хорошо играет с топовыми командами нашего чемпионата — ничья с «Ростовом», поражение от «Локомотива», где «Ахмат» на последних минутах не реализовал пенальти.
«Ахмат» — очень опасный соперник для «Динамо» на своём поле. В первом круге «Динамо» спаслось от поражения в игре с грозненцами только на последней минуте — ничья 1:1. Я рискну и поставлю на ничью», — сказал Гусев.
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