Эксперты оценили шансы Кокорина забить «Краснодару» в матче 22-го тура РПЛ

В матче 22 тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» 15 марта примет «Краснодар». Начало игры — 14:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер».

Эксперты в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям: поставить на победу подопечных Сергея Матвеева в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.14. Успех команды Владимира Федотова оценён букмекерами коэффициентом 3.70.

Экспресс на матчи РПЛ 15 марта: «Сочи» — «Краснодар», ЦСКА — «Уфа», «Ростов» — «Локомотив» Проверяем коэффициент 4.47: Иванов раздаст карточек, ЦСКА прижмёт «Уфу», Карпин и Сёмин устроят битву.

Если хозяева не проиграют, сыграет коэффициент 1.82 (53% вероятности). Гол форварда «Сочи» Александра Кокорина доступен за 3.38.

Букмекеры не уверены, что матч РПЛ «Сочи» — «Краснодар» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идет за 2.05, а тотал меньше — за 1.86. Если забьют сочинцы, сыграет коэффициент 1.45. Гол краснодарцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.24.

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