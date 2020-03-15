Эксперты оценили шансы Кокорина забить «Краснодару» в матче 22-го тура РПЛ

В матче 22 тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» 15 марта примет «Краснодар». Начало игры — 14:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер».
Эксперты в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям: поставить на победу подопечных Сергея Матвеева в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.14. Успех команды Владимира Федотова оценён букмекерами коэффициентом 3.70.
Если хозяева не проиграют, сыграет коэффициент 1.82 (53% вероятности). Гол форварда «Сочи» Александра Кокорина доступен за 3.38.
Букмекеры не уверены, что матч РПЛ «Сочи» — «Краснодар» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идет за 2.05, а тотал меньше — за 1.86. Если забьют сочинцы, сыграет коэффициент 1.45. Гол краснодарцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.24.
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 15 марта 2020
-
09:00
-
08:30
-
08:15
-
08:00
- 14 марта 2020
-
19:45
-
19:00
-
18:15
-
17:50
-
17:30
-
16:45
-
16:00
-
15:20
-
14:30
-
14:00
-
13:20
-
13:00
-
12:40
-
12:00
-
11:40
-
11:10
-
10:55
-
10:40
-
10:20
-
10:00
-
09:20
-
09:01
-
08:40
-
08:00
-
00:56
- 13 марта 2020
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00