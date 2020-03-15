ЦСКА — «Уфа»: прямая трансляция, где смотреть онлайн, во сколько начало матча, кто победит

В матче 22 тура Российской Премьер-Лиги 15 марта московский ЦСКА примет «Уфу». Начало игры — в 16:30 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер».



Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на победу подопечных Виктора Гончаренко в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.58. Успех команды Вадима Евсеева оценён букмекерами коэффициентом 6.20.

Экспресс на матчи РПЛ 15 марта: «Сочи» — «Краснодар», ЦСКА — «Уфа», «Ростов» — «Локомотив» Проверяем коэффициент 4.47: Иванов раздаст карточек, ЦСКА прижмёт «Уфу», Карпин и Сёмин устроят битву.

Букмекеры уверены, что матч РПЛ ЦСКА — «Уфа» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идет за 1.66, а тотал меньше — за 2.36. Если забьёт московская команды, сыграет коэффициент 1.17. Гол уфимцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.88.



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