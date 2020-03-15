«Сочи» — «Краснодар»: прогноз Константина Генича на матч 22-го тура РПЛ

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Сочи» — «Краснодар» в 22-м туре российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.



Ставка: второй тайм результативнее первого за 2.01, гол «Краснодара» во второй тайме за 1.70.



«Дерби Краснодарского края нас ждёт на стадионе «Фишт» в Сочи. Уже четвёртый матч подряд на своём поле проводит команда Владимира Федотова. На неделе состоялась пропущенная игра с «Оренбургом», удачно получилось. До этого «Урал» обыграли. Чуть не повезло с «Арсеналом». Но сейчас «Сочи» выбрался из зоны вылета, команда поувереннее стала себя чувствовать. Прекрасно играет Александр Кокорин. Но сейчас самый статусный соперник будет у «Сочи» в 2020-м.

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«Краснодар» неплохо вошёл в чемпионат — 2 победы на ноль, при этом новая пара центральных защитников — Кайо и Сорокин. Не так-то просто Мартыновичу и Спайичу будет вернуть место в составе.



Есть закономерность по двум матчам «Краснодара»: как только меняет расположение игроков Мурад Мусаев во втором тайме (Шапи выходит, Фернандеш передвигается в опорную зону, Вандерсон уходит налево), всё начинает работать гораздо лучше. Я думаю, этот вариант не исключён, раз он был отработан с «Уфой» и «Спартаком». Возможно, он сыграет и с «Сочи».



Здесь спрогнозировать победу «Краснодара» с коэффициентом выше двойки, наверное, было бы интересно. То, что «Сочи» будет так же продуктивен в атаке, как с «Оренбургом», уверенности нет. Тем более «Краснодар» надёжен в обороне, Сафонов выручает. Раз уж статистика говорит о том, что «Краснодар» добавляет после перерыва, я бы сыграл «второй тайм результативнее первого». Кроме того, «Краснодар» забивает во вторых таймах, сыграем именно такой вариант за 1,7».



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