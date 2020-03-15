ЦСКА — «Уфа»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч чемпионата России в Москве

Известный комментатор Нобель Арустамян сделал прогноз на матч ЦСКА — «Уфа» в 22-м туре российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.
Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.65.
«Сложная игра для армейцев, учитывая все трудности, которые у них есть на старте второй половины чемпионата. А «Уфа» бьётся в каждом матче, очки отнимает у «Зенита» и вообще старается играть достаточно содержательно.
Мой прогноз — ЦСКА сумеет в такой сложной, критичной ситуации проявить себя. Другое дело, что «Уфа» может сыграть максимально аккуратно в обороне. Поэтому думаю, что судьбу матча решит один гол. И я бы предположил, что будет тотал меньше 2.5 мяча».
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