ЦСКА — «Уфа»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч чемпионата России в Москве

Известный комментатор Нобель Арустамян сделал прогноз на матч ЦСКА — «Уфа» в 22-м туре российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.



Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.65.

Экспресс на матчи РПЛ 15 марта: «Сочи» — «Краснодар», ЦСКА — «Уфа», «Ростов» — «Локомотив» Проверяем коэффициент 4.47: Иванов раздаст карточек, ЦСКА прижмёт «Уфу», Карпин и Сёмин устроят битву.

«Сложная игра для армейцев, учитывая все трудности, которые у них есть на старте второй половины чемпионата. А «Уфа» бьётся в каждом матче, очки отнимает у «Зенита» и вообще старается играть достаточно содержательно.



Мой прогноз — ЦСКА сумеет в такой сложной, критичной ситуации проявить себя. Другое дело, что «Уфа» может сыграть максимально аккуратно в обороне. Поэтому думаю, что судьбу матча решит один гол. И я бы предположил, что будет тотал меньше 2.5 мяча».



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