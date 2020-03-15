«Сочи» — «Краснодар»: прогноз «Чемпионата» на матч 22-го тура РПЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов сделал прогноз на матч «Сочи» — «Краснодар» в 22-м туре российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.



Ставка: обе забьют за 1.84.



«Сочи» в межсезонье сменил тренера и сейчас выглядит заметно лучше, нежели в первом круге. В трёх матчах команда набрала шесть очков. Благодаря этому удалось впервые за долгое время покинуть зону вылета и занять 14-е место.

Экспресс на матчи РПЛ 15 марта: «Сочи» — «Краснодар», ЦСКА — «Уфа», «Ростов» — «Локомотив» Проверяем коэффициент 4.47: Иванов раздаст карточек, ЦСКА прижмёт «Уфу», Карпин и Сёмин устроят битву.

«Быки» отстают от лидера на шесть очков и в матче с сочинцами будут играть только на победу. Однако новичок Российской Премьер-Лиги без боя на своем поле не сдастся. Вместе с новым тренером команду пополнил небезызвестный Александр Кокорин, отсутствовавший продолжительное время.



Вместе со скандальным нападающим и новым тренером «барсы» забили восемь мячей в трёх матчах в весенней части сезона, да и в целом показывают неплохой футбол. Проверил бы ставку «обе забьют» за играбельный коэффициент 1.84.



Кокорин забил трижды и вполне может отличиться в предстоящем матче — бывшему игроку сборной России есть что доказывать. Можно подумать и над голом новичка сочинцев за солидный коэффициент 3.38».