«Сочи» — «Краснодар»: прогноз «Чемпионата» на матч 22-го тура РПЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов сделал прогноз на матч «Сочи» — «Краснодар» в 22-м туре российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.
Ставка: обе забьют за 1.84.
«Сочи» в межсезонье сменил тренера и сейчас выглядит заметно лучше, нежели в первом круге. В трёх матчах команда набрала шесть очков. Благодаря этому удалось впервые за долгое время покинуть зону вылета и занять 14-е место.
«Быки» отстают от лидера на шесть очков и в матче с сочинцами будут играть только на победу. Однако новичок Российской Премьер-Лиги без боя на своем поле не сдастся. Вместе с новым тренером команду пополнил небезызвестный Александр Кокорин, отсутствовавший продолжительное время.
Вместе со скандальным нападающим и новым тренером «барсы» забили восемь мячей в трёх матчах в весенней части сезона, да и в целом показывают неплохой футбол. Проверил бы ставку «обе забьют» за играбельный коэффициент 1.84.
Кокорин забил трижды и вполне может отличиться в предстоящем матче — бывшему игроку сборной России есть что доказывать. Можно подумать и над голом новичка сочинцев за солидный коэффициент 3.38».
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