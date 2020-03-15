Вакцину от коронавируса создадут в 2020 году — букмекеры

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце 2019 года. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса. Букмекеры принимают ставки на то, будет ли создана вакцина от вируса в ближайшее время.

Эксперты настроены оптимистично: если ВОЗ до 2021 года объявит о создании вакцины от COVID-19, сыграет ставка за коэффициент 1.65, что соответствует 56.5% вероятности. Если Всемирная организация здравоохранения не создаст вакцину в текущем году, зайдёт коэффициент 2.15 (43.5%).

По последним данным, от коронавируса скончалось почти 6 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тыс. В России на 15 марта официально известно о 59 заразившихся.