«Тамбов» – «Крылья Советов»: прогноз Евгения Ловчева на матч РПЛ

Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Тамбов» – «Крылья Советов». Встреча начнется в 19:30 мск.



Ставка: ничья и меньше 3 мячей в матче за 2.35.



«Тамбов» в атаке смотрится немножко поинтереснее за счёт Мелкадзе.



А у «Крыльев» пропускать матч будет Зиньковский, это интересный игрок. А остальные не совсем хороши в атаке.



Поэтому думаю, что игра будет очень равная, а закончится она ничьей. Ставлю на Х по итогам матча, также сделаю ничью в первом тайме и поставлю тотал меньше 2.5», — сказал Ловчев.



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