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«Тамбов» – «Крылья Советов»: прогноз Евгения Ловчева на матч РПЛ

«Тамбов» – «Крылья Советов»: прогноз Евгения Ловчева на матч РПЛ
Ставки / Прогнозы 0

Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Тамбов» – «Крылья Советов». Встреча начнется в 19:30 мск.

Ставка: ничья и меньше 3 мячей в матче за 2.35.

«Тамбов» в атаке смотрится немножко поинтереснее за счёт Мелкадзе.

А у «Крыльев» пропускать матч будет Зиньковский, это интересный игрок. А остальные не совсем хороши в атаке.

Поэтому думаю, что игра будет очень равная, а закончится она ничьей. Ставлю на Х по итогам матча, также сделаю ничью в первом тайме и поставлю тотал меньше 2.5», — сказал Ловчев.

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«Тамбов» — «Крылья Советов». Прогноз: Карасёв и Божович обеспечат проход коэффициента 2.75
В матче первого круга между тамбовцами и самарцами команды на двоих получили 12 «горчичников».
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