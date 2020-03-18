Евро-2020 перенесли на 2021 год: дата и сроки проведения, сыгравшие ставки букмекеров

Накануне Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение о переносе чемпионата Европы—2020 на 2021 год из-за эпидемии коронавируса. Турнир пройдёт с 11 июня по 11 июля.

Букмекеры не сомневались в переносе Евро-2020: поставить на то, что турнир не пройдёт в запланированные сроки, предлагалось с коэффициентом 1.15. Со ставки в 1000 рублей игрок получил бы 1150 рублей.

При этом ставки на то, что чемпионат Европы начнётся именно в 2021 году, принимались с коэффициентом 2.00. В случае заключения такого пари на 1000 рублей можно было получить 2000 рублей.

Евро-2020 планировалось провести с 12 июня по 12 июля в 12 городах, одним из которых является Санкт-Петербург.

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