«Энергетик» — БАТЭ: прогноз Дмитрия Герчикова на матч чемпионата Беларуси

Спортивный комментатор Дмитрий Герчиков дал прогноз на матч чемпионата Беларуси «Энергетик» — БАТЭ.



Ставка: БАТЭ выиграет и не пропустит за 2.07.



«В межсезонье «студенты» потеряли главную ударную силу — форварда Шкурина, перебравшегося в ЦСКА. Кем его минчане заменят, пока непонятно. Ведь в межсезонье при сражении с представителями элиты они так и не смогли открыть счёт забитым голам. Что же до защиты, то там, как и прежде, сквозят ветра. Худшая оборона 2019 года умудрялась получать голы даже от соперников из более низких дивизионов.



БАТЭ, понятное дело, птица совсем иного полёта, нежели РЦОР-БГУ. Даже с учётом перестройки в обороне, которую затеял новый главком Кирилл Альшевский, ожидать, что «студенты» создадут столько же опасных моментов, сколько и минское «Динамо» в недавних матчах Кубка, наивно. Ведь в обороне Борисова люди, которые прошли закалку играми национальных сборных. А в опорной зоне нынешние звёзды «белокрылых». Да и в четвертьфиналах Кубка жёлто-синие все мячи получили на «транзите» в результате «обороток». С БГУ же команда Альшевского вряд ли возьмётся частить с потерями мяча. Поэтому поверим в статусность флагмана белорусского футбола, который уже вкатился в сезон-2020 через официальные игры», — сказал Герчиков.



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«Энергетик» — БАТЭ. Прогноз: Нехайчик, Драгун и Филипенко накидают минчанам полную авоську В прошлом сезоне БАТЭ в двух очных встречах одержал две разгромные победы с общим счётом 8:1.