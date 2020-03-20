«Динамо-Брест» — «Смолевичи»: прогноз Дмитрия Герчикова на матч чемпионата Беларуси

Спортивный коммнтатор Дмитрий Герчиков дал прогноз на матч чемпионата Беларуси «Динамо-Брест» — «Смолевичи».



Ставка: меньше 4 мячей в матче и обе забьют — нет за 1.97.



«Статус фаворита хозяев не оспаривают, кажется, даже «Смолевичи». Команда, вернувшаяся в элиту из первой лиги, прекрасно понимает, что даже ничью ей увезти из Бреста будет за счастье. А потому определённо изберёт контратакующую тактику. В противном случае от группы атаки бело-голубых можно получить полную авоську. Насколько колкими получатся выпады гостей, судить сложно. Всё же предсезонные игры в этом смысле не показатель. Но то, что обойма у визитёров не балует атакующие умы, — это факт.



Брест, напротив, наверняка извлечёт уроки из проблемного бодания с «Ислочью» в четвертьфинале Кубка страны и попробует как можно быстрее снять вопросы о победителе. Здесь, кстати, и возвращение в активную ротацию игродела Кисляка, и адаптация к новым партнёрам Бакая. По идее, матч должен превращаться в дорогу с односторонним движением, где хозяева будут диктовать темп, а гости — пробовать его сбить. Поверим в то, что «Смолевичам» свою миссию выполнить удастся, но ценой собственной голевой скромности», — сказал Герчиков.



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