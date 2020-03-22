Собянин заявил, что метро Москвы не закроют. Букмекеры в этом не сомневались

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что московский метрополитен не будет закрываться из-за коронавируса. Ранее СМИ сообщили, что власти Москвы готовятся к закрытию метро из-за распространения вируса.

«Метро технологически создано так, что поезда должны постоянно курсировать, прокачивать воздух, чтобы все сети были в надлежащем состоянии. Метро будет работать в любой ситуации», — цитирует Собянина ТАСС.

Букмекеры не сомневались, что московский метрополитен продолжит работу без пауз. Неделю назад поставить на остановку работы метро хотя бы на сутки вплоть до 1 мая 2020 года предлагалось с коэффициентом 8.00 (около 10% вероятности).

Ставки на то, что до указанной даты метро Москвы продолжит работу в обычном режиме, принимались с коэффициентом 1.05 (95%).