Букмекеры: в России не запретят собираться более 3 человек из-за коронавируса

Пандемия коронавируса вносит всё новые и новые коррективы в повседневную жизнь граждан. С каждым днём власти вводят ограничения, которые должны помочь победить эпидемию. Букмекеры принимают ставки на то, что правительство России запретит собираться группами более трёх человек до 1 июня 2020 года.
По оценке аналитиков, этого не произойдёт. Сделать ставку на то, что запрет вступит в силу хотя бы на одни сутки до 1 июня, можно с коэффициентом 7.00. Это около 13% вероятности. Поставить на то, что такого распоряжения властей не будет, можно за 1.10 (87%).
Сейчас ограничения на массовые скопления вводят отдельные субъекты федерации.
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