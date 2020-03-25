Курс доллара. Прогноз: укрепление рубля может быть локальным

Директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев дал прогноз на курс доллара США к рублю в ближайшее время.
«Локальное укрепление рубля обусловлено общим подъёмом валют развивающихся стран на фоне отступления доллара после анонсированных Федрезервом беспрецедентных мер поддержки. Также в пользу рубля сыграл рост нефтяных цен. Текущее ралли облегчения может быстро угаснуть и смениться новыми продажами, поскольку общая картина в контексте коронавируса остаётся напряжённой. Не исключено, что доллар вернётся выше 79 рублей, если Brent оставит попытки развития импульса восстановления. От более глубокой просадки нашу валюту могут оградить пиковые налоговые выплаты и внутренние продажи доллара в рамках бюджетного правила», — отметил Дадашев.
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