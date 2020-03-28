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Букмекеры принимали ставки на несуществующий футбольный матч в России

Букмекеры принимали ставки на несуществующий футбольный матч в России
Ставки / Прогнозы 0

27 марта якобы состоялся товарищеский матч «Зенит Москва» — «Красково» (0:4). Несколько букмекеров российского рынка принимали ставки на эту встречу, в том числе в лайве. При этом футболисты «Красково» в матче не участвовали.

«На сайте одной из букмекерских контор в настоящее время идёт трансляция «матча», который сейчас якобы играет наша команда. На самом деле это фейк. Ни один игрок команды ФК „Красково“ сейчас не участвует ни в какой игре. Почему букмекеры решили использовать для своих целей имя нашей команды, остаётся загадкой», — сообщается на странице команды во «ВКонтакте».

Подобные ситуации возможны как из-за ошибки поставщика спортивных данных, который отдает букмекеру несуществующий матч, так и в результате мошенничества. Во втором случае это, по сути, договорная игра, потому что мошенники знают исход и делают на него ставки.

Ранее схожая ситуация случилась на Украине. Федерация футбола страны уже объявила о начале расследования.

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Пока спорт на паузе, букмекеры принимают ставки на матчи, которые не проводятся. Разбираемся, как это возможно и кто виноват.
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