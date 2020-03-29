«Ислочь» — «Смолевичи»: прогноз и ставка Евгения Кузьмича на матч Высшей лиги Беларуси

Профессиональный гандикапер Евгений Кузьмич дал прогноз на матч 2-го тура белорусской Высшей лиги сезона-2020 «Ислочь» — «Смолевичи».



Ставка: победа «Ислочи» с нулевой форой за 1.55.



«Хозяева очень точечно укомплектовались и теперь имеют одну из лучших защитных и атакующих линий в чемпионате. Есть только некоторые вопросы по средней линии после потери Сергея Макарова.



Наряду с бобруйской «Белшиной» у гостей самый слабый состав в чемпионате, а ничью в первом туре в матче с чемпионом, «Брестом», отнесу больше к случайности и недостаточному настрою оппонента.



Считаю, клубы будут решать полярные задачи в ходе сезона. «Ислочь» будет вести борьбу за первую тройку, а гости постараются сохранить место в высшей лиги. Сейчас уровень команд достаточно сильно разнится».



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«Ислочь» — «Смолевичи». Прогноз: Фильцов поможет «смольным» взять реванш За всю историю команды сыграли друг с другом два матча. Оба — за «волками».