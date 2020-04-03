«Юность» — «Шахтёр»: прогноз Владимира Дехтярева на 5-ю игру финала Экстралиги

Известный спортивный комментатор, бывший ведущий радиостанции «Спорт FM» Владимир Дехтярев дал прогноз на 5-й матч финальной серии плей-офф Экстралиги «Юность» — «Шахтёр» (Солигорск).
Ставка: победа «Юности» и минимум 4 шайбы в матче за 1.94.
«Третья и четвёртая игры закончились не очень результативно, но я верю, что пятый матч будет результативным. Букмекеры предлагают ставку на то, что «Юность» одержит победу и тотал будет больше 3.5. Я вам советую сделать именно такую ставку.
Да, в третьем и четвёртом матчах команды не преодолели рубеж больше 3.5 шайб, но в этом матче я всё-таки верю, что это произойдёт. «Юность» будет стремиться одержать победу у себя дома, сделать это любой ценой, чтобы закончить серию и выиграть этот финал. Думаю, что с первых минут «Юность» у себя дома побежит вперёд и в этом будет её шанс. «Шахтёр», конечно же, попытается ловить «Юность» на контратаках, попытается переломить эту серию – обе команды будут бежать вперёд, будут играть в атакующий хоккей.
Делаем ставку на то, что «Юность» в этом матче одержит победу, при этом будет заброшено более 3.5 шайб», — сказал Дехтярев.
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