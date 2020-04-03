«Динамо» Мн — «Торпедо-БелАЗ»: ставка Романа Гутцайта на матч чемпионата Беларуси

Известный комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч 3-го тура Высшей лиги чемпионата Беларуси «Динамо» Мн — «Торпедо-БелАЗ».



Ставка: минимум 3 мяча в матче за 2.34.



«Давайте посмотрим, как именно команды провели свои первые матчи в текущем чемпионате. У минского клуба дела идут не самым лучшим образом. Дело в том, что команда Сергея Гуренко потерпела два поражения кряду. Конечно, в прошлом туре “Динамо” едва не спаслось в концовке матча с “Минском”, забива два гола, но всё равно уступило — 2:3.



“Торпедо-БелАЗ”, наоборот, находится в хорошей форме и выглядит довольно уверенно. Отметим, что соперники дважды встречались в прошлом сезоне друг с другом. “Торпедо-БелАЗ” победило оба раза — и сделало это крайне уверенно — 3:0 в выездной встрече и аж 4:0 в домашнем поединке в Жодино.



Именно поэтому можно сделать два вывода. Во-первых, гостей вполне можно считать фаворитами грядущего противостояния. Во-вторых, в обоих очных матчах прошлого сезона мы увидели довольно результативную игру. Поэтому мы в полном праве рассчитывать на обилие голов. Ставлю на тотал больше 2.5 с шикарным коэффициентом 2.47», — сказал Гутцайт.



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«Динамо Мн» — «Торпедо»-БелАЗ. Прогноз: берём коэффициент 3.40 в матче чемпионата Беларуси Команда Сергея Гуренко начала сезон с двух поражений подряд.