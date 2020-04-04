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«Шахтёр» Солигорск — «Неман»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Беларуси

«Шахтёр» Солигорск — «Неман»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Беларуси
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Комментатор и ведущий Константин Генич дал прогноз на матч 3-го тура белорусской Высшей лиги сезона-2020 «Шахтёр» Солигорск — «Неман».

Ставка: победа «Шахтёра» и тотал матча меньше 3.5 мяча за 1.90, Бодул забьёт за 2.42.

«Шахтёр», проиграв в первом туре «Торпедо» на своем поле, во втором туре одержал победу над «Городеей» (2:0). И я думаю, что у Солигорска есть неплохие шансы одержать победу и в мптче с «Неманом». В прошлом туре, правда, клуб из Гродно выиграл — 2:0. Неплохо команда держалась в первой игре против «Ислочи», но там не повезло — играя в меньшинстве, в концовке пропустили.

Но исторически и статистически «Неман» — удобный соперник для «Шахтёра». В 9 встречах из 10 последних в чемпионате Беларуси «Неман» даже не забивал «Шахтёру». Плюс за солигорский клуб играет знакомый нам по «Амкару» Дарко Бодул.

Думаю, что голов много не будет, но «Шахтёр» — явный фаворит. Взял бы его победу через тотал меньше 3.5 мяча за 1.75. Ну и по старой памяти можно взять гол Дарко Бодула, он забил 6 мячей в последних шести домашних матчах «Шахтёра». Коэффициент выше «двойки». Верю в бывшего пермяка и солигорскую команду, учитывая, что она играет дома.

Если взять прошлый сезон, то из последних 13 матчей дома Солигорск выиграл 10. Да, неудачно начали сейчас, проиграв «Торпедо-БелАЗ» в первом туре и пропустив в концовке, но надо как-то реабилитироваться».

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В четырёх последних очных встречах «кроты» добыли четыре победы с общим счётом 11:0.
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