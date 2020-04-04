«Шахтёр» Солигорск — «Неман»: прогноз и ставка Павла Занозина на матч чемпионата Беларуси

Комментатор и ведущий Павел Занозин дал прогноз на матч 3-го тура белорусской Высшей лиги сезона-2020 «Шахтёр» Солигорск — «Неман».



Ставка: тотал матча меньше 2.5 мяча за 1.79.



«Не стоит пренебрегать белорусским футбольным первенством, поскольку на его матчи тоже можно отлично поставить. Тем более в грядущем очном противостоянии между “Шахтёром” и “Неманом” все практически очевидно. Нам вполне под силу вывести одну очень интересную закономерность исходя из уже проведённых командами встреч.



“Шахтёр” на старте чемпионата проиграл дома команде “Торпедо-БелАЗ” (0:1), но затем сумел реабилитироваться и на выезде со счетом 2:0 одолел клуб “Городея”. Результаты “Немана” удивительно похожи. Сначала тоже было поражение с минимальным счетом от “Ислочи” — 0:1. Но затем последовала победа над “Витебском” (2:0).



Итого на двоих команды провели четыре матча, и ни в одном из них не было забито более двух голов. Абсолютно все матчи “Шахтёра” и “Немана” в текущем сезоне получились низовыми. Вот вам и та самая интересная статистическая тенденция. Поэтому на низовой исход и советую поставить. Мой прогноз: тотал меньше 2,5».



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«Шахтёр С» — «Неман». Прогноз: Вернидуб, Бодул и Гутор одолеют любимого клиента В четырёх последних очных встречах «кроты» добыли четыре победы с общим счётом 11:0.