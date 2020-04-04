БАТЭ — «Рух»: прогноз и ставка Александра Аксёнова на матч чемпионата Беларуси 4 апреля

Комментатор и ведущий Александр Аксёнов дал прогноз на матч 3-го тура белорусской Высшей лиги сезона-2020 БАТЭ — «Рух».



Ставка: обе забьют за 2.12.



«Многолетний лидер белорусского футбола БАТЭ неожиданно начал сезон, дважды проиграв. Причём в соперниках были не самые маститые «Славия» и «Энергетик». Более того, в двух этих матчах подопечные Кирилла Альшевского пропустили пять мячей, забив только дважды. В общем, такое начало удивило всех, и сейчас в Беларуси говорят о том, что в БАТЭ не только игровые проблемы, но есть трудности и другого характера: в межсезонье в клубе произошла большая перестройка, которая влияет и на результаты.



Впереди у футболистов из Борисова встреча с новичком элитного дивизиона, ещё одной командой из Бреста — «Рухом». По большому счету у БАТЭ нет никакой возможности допустить ещё одну осечку. Это вполне может привести к отставке Альшевского. Таким образом, не смотря на игровую слабость, хозяева должны показать характер и обязательно брать три очка. Тогда придёт спокойствие и пресса перестанет напоминать о том, что некоторые футболисты ранее говорили о недостатке мотивации.



Кстати, «Рух» уже успел сотворить сенсацию, обыграв в первом туре минское «Динамо». После этого, впрочем, новичок проиграл «Энергетику», поэтому оценивать реальную силу клуба из Бреста довольно непросто. Уверен, в игре с многолетним лидером «Рух» вновь попытается удивить и, возможно, забьёт, хотя об обязательной победе речи, конечно же, не идет.



Таким образом, мой прогноз на матч БАТЭ — «Рух» — обе забьют».



Надоело проигрывать? Научись выигрывать на ставках бесплатно в Академии «Чемпионата»: теория и практика со звёздами спорта — и бонусы букмекеров!

БАТЭ — «Рух». Прогноз: новичок Высшей лиги позволит сыграть коэффициенту 3.65 После второго тура БАТЭ имеет в своём активе пять пропущенных мячей при нуле очков.