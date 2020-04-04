БАТЭ — «Рух»: прогноз и ставка Владислава Радимова на матч чемпионата Беларуси 4 апреля

Экс-игрок «Зенита» и сборной России Владислав Радимов дал прогноз на матч 3-го тура белорусской Высшей лиги сезона-2020 БАТЭ — «Рух».



Ставка: победа БАТЭ с форой (–1) за 1.50.



«БАТЭ совершенно не впечатлил в первых двух турах чемпионата Беларуси. Команда с таким именем, статусом, инфраструктурой должна бороться за самые высокие места во внутренних соревнованиях. Однако итогом первых двух встреч стали два поражения от не самых сильных соперников. При этом футбол, который показали борисовчане, был очень примитивным, команда использовала постоянные забросы вперёд, практически не пытаясь комбинировать.



«Рух» в двух первых турах сумел добыть три очка. Команда не демонстрирует сколько-нибудь целостной игры, но футболисты из Бреста борются до конца в каждом эпизоде. Поэтому поединки с таким коллективом для любой команды чемпионата не станут лёгкой прогулкой.



В целом БАТЭ, конечно, явный фаворит предстоящей встречи. Команда постарается реабилитироваться перед своими болельщиками за неудачный старт первенства. К тому же матч пройдёт в Борисове. Поэтому предлагаю поставить на уверенную победу БАТЭ».



Надоело проигрывать? Научись выигрывать на ставках бесплатно в Академии «Чемпионата»: теория и практика со звёздами спорта — и бонусы букмекеров!

БАТЭ — «Рух». Прогноз: новичок Высшей лиги позволит сыграть коэффициенту 3.65 После второго тура БАТЭ имеет в своём активе пять пропущенных мячей при нуле очков.