«Истиклол» — «Худжанд»: ставки и котировки букмекеров на матч за Суперкубок Таджикистана

В матче за Суперкубок Таджикистана 4 апреля «Истиклол» примет «Худжанд». Начало встречи — в 15:00 мск.

Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Истиклола» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.48. Успех «Худжанда» оценён букмекерами коэффициентом 5.65. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.25.



Букмекеры считают, что матч за Суперкубок Таджикистана 4 апреля «Истиклол» — «Худжанд» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.71, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.14.

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