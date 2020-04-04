«Истиклол» — «Худжанд»: ставки и котировки букмекеров на матч за Суперкубок Таджикистана
В матче за Суперкубок Таджикистана 4 апреля «Истиклол» примет «Худжанд». Начало встречи — в 15:00 мск.
Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Истиклола» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.48. Успех «Худжанда» оценён букмекерами коэффициентом 5.65. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.25.
Букмекеры считают, что матч за Суперкубок Таджикистана 4 апреля «Истиклол» — «Худжанд» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.71, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.14.
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«Истиклол» — «Худжанд». Прогноз: Свежов и Левченко выиграют Суперкубок Таджикистана
В шести из семи предыдущих очных встреч сильнее оказались «львы».
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