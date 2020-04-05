«Энергетик-БГУ» — «Минск»: прогноз и ставка Павла Занозина на матч Высшей лиги Беларуси

Комментатор и ведущий Павел Занозин дал прогноз на матч 3-го тура белорусской Высшей лиги сезона-2020 «Энергетик-БГУ» — «Минск».



Ставка: ИТБ 1.5 мяча «Минска» за 2.04.



«Путь соперников к этой встрече получился очень интересным и захватывающим. “Энергетик” можно смело назвать большой сенсаций старта сезона. В прошлом чемпионате команда была среди аутсайдеров и не хватала звезд с неба. В этом розыгрыше “Энергетик” победил в обоих матчах, сначала уверенно разобравшись с БАТЭ (3:1), а затем взяв верх с минимальным счетом в матче с “Рухом” (1:0).



Однако нельзя недооценивать и “Минск”. Столичный клуб сейчас тоже среди лидеров промежуточной турнирной таблицы и тоже взял шесть очков из шести возможных. При этом побеждал в довольно ярком стиле. Сначала была повержена “Белшина” (3:1), а в минском дерби — “Динамо” (3:2).



Мне кажется, и здесь “Минску” вполне по силам забить. “Энергетик” в хорошей форме, но точно не относится к грандам и точно не выглядит каким-то однозначным фаворитом. Именно поэтому вполне логичен вариант с результативной игрой гостей. Мой прогноз — индивидуальный тотал “Минска” больше 1,5».



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