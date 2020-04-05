«Витебск» — «Смолевичи»: прогноз и ставка Александра Аксёнова на матч чемпионата Беларуси

Комментатор и ведущий Александр Аксёнов дал прогноз на матч 3-го тура белорусской Высшей лиги сезона-2020 «Витебск» — «Смолевичи».
Ставка: тотал меньше 2 гола за 1.70.
«В предстоящем туре мне предстоит трудиться на матче «Витебск» — «Смолевичи». Попробуем разобраться, на что же способны эти коллективы в противостоянии. В составе хозяев есть весьма любопытные фигуры. Во-первых, Даниил Чалов, старший брат Фёдора Чалова. Во-вторых, Артём Гуренко, сын известного в прошлом футболиста Сергея Гуренко. Наличие этих футболистов подогревает интерес, но пока приносит не так много дивидендов витебскому клубу: в двух первых турах команда набрала три очка, переиграв «Городею», за 180 минут игрового времени забив лишь раз. Даже домашние стены не являются гарантией хорошей результативности.
А «Смолевичи» сумели удивить в стартовом туре, не проиграв действующему чемпиону из Бреста. В следующей встрече сильнее оказалась «Ислочь». Кстати, «Смолевичи» предстоящий тур вновь играют на выезде. Не верю, что команда попробует отойти от привычной оборонительной схемы. В общем, и те и другие забивают пока с трудом».
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