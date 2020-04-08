«Славия» — БАТЭ: прогноз Владислава Батурина на встречу Кубка Беларуси

Известный комментатор Владислав Батурин дал прогноз на матч 1/2 Кубка Беларуси «Славия» — БАТЭ.



Ставка: обе забьют за 1.80.



«У продолжающих свой футбольный сезон соседей наступает пора матчей 1/2 финала национального Кубка, и в одном из полуфиналов пересекаются интересы дерзкой «Славии» и самого титулованного клуба Беларуси.



«Славия» в прошлом сезоне финишировала в середине турнирной таблицы, заняв восьмое место. На старте нынешнего сезона команда Михаила Мартиновича уже успела пошуметь, когда после поражения на выезде от «Слуцка» (1:3) в родных стенах прибила благодаря дублю Мельникова БАТЭ (2:1), а затем в гостях умыла действующего чемпиона «Динамо-Брест» (2:1). После трёх туров красно-чёрные идут в чемпионате пятыми (2-0-1 5:5 6). В Кубке «Славия» прошла команды «Крумкачы» (3:1 д.в.), «Витебск» (3:1) и «Дняпро» (два технических поражения).



БАТЭ — клуб, который брал чемпионский титул 15 раз! 13 сезонов подряд команда из Борисова была сильнейшей в Беларуси, но по итогам прошлого сезона жёлто-синие уступили футбольный трон брестскому «Динамо». Новый чемпионат команда Кирилла Альшевского начала для себя катастрофически: она проиграла на чужой территории «Энергетику-БГУ» (1:3) и «Славии» (1:2) и лишь в третьем туре смогла взять первые очки, одолев дома «Рух» (1:0). После трёх туров флагман чемпионата Беларуси занимает 13-е место (1-0-2 3:5 3). В Кубке жёлто-синие убрали со своего пути «Спутник» (5:2), «Торпедо» (Минск) (8:1) и «Динамо» (Минск) (2:1 и 3:2).



В этом сезоне команды уже успели сыграть один матч, и победила «Славия» (2:1), а в прошлом дважды побеждал БАТЭ (2:1 и 4:0).



«Славия» на старте сезона выглядит куражным коллективом: команда охотно и с приличным КПД играет в атаке, но не всегда достаточно надёжно в обороне. В игре красно-чёрных много азарта и эмоций, а вот необходимой моментами сдержанности и футбольного здравого смысла не хватает. БАТЭ за последнее время уже успел серьёзно огорчить себя и своих болельщиков, у команды есть проблемы, с которыми она активно борется, и кубковая игра против своего недавнего обидчика по матчу чемпионата — это отличная возможность продемонстрировать свой статус и дать понять местному футболу, что БАТЭ не сдулся и ещё о-го-го», — сказал Батурин.



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