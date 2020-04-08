«Славия» — БАТЭ: прогноз Виктора Гусева на полуфинальный матч Кубка Беларуси

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на первый матч 1/2 финала Кубка Беларуси «Славия» — БАТЭ.



Ставка: «Славия» не проиграет за 1.91.



«Это первая игра полуфинальной стадии, где всё решается в серии из двух матчей. БАТЭ снова играет в гостях. Два первых матча в чемпионате, когда они играли на выезде, были проиграны.



Все ждали, как же фаворит белорусского футбола проведёт первый домашний матч. БАТЭ выиграл у “Руха” со счётом 1:0, что далось с большим трудом. Могли и сами пропустить, если бы не их вратарь. Снова мы увидели ошибки в обороне. Справедливости ради надо сказать, что и сами игроки хозяев могли забить. Но, повторяю, слишком уж часто ошибается БАТЭ в обороне. Естественно, у себя дома “Славия” будет пользоваться этой оплошностью соперника. Им нужно оформить гандикап перед ответной игрой. “Славия” показала себя атакующей командой.



Я даже не буду говорить о том, что они выиграли в четвертьфинальных матчах Кубка, но они и в чемпионате, хоть начали неудачно, победили сам БАТЭ со счётом 2:1. А потом была победа над брестским “Динамо”, а это чемпион прошлого года, тогда как БАТЭ — серебряный призёр. Очень активно себя хозяева проявили в атаке. Мне кажется, что выступающему на выезде БАТЭ придётся непросто. Конечно, можно говорить, что по личным матчам БАТЭ выиграл четыре раза за последние пять поединков, но это вряд ли что-то даёт нам, если мы говорим о нынешнем времени, а не о прошлом. Мой прогноз уже готов — “Славия” не проиграет», — сказал Гусев.



Надоело проигрывать? Научись выигрывать на ставках бесплатно в Академии «Чемпионата»: теория и практика со звёздами спорта — и бонусы букмекеров!

«Славия» — БАТЭ. Прогноз: Нехайчик, Драгун и Стасевич отомстят «славянам» в Кубке Беларуси В конце марта БАТЭ проиграл в Мозыре со счётом 1:2.