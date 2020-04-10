«Неман» — «Белшина»: ставка Александра Неценко на игру чемпионата Беларуси

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Неценко дал прогноз на матч 4-го тура белорусской Высшей лиги сезона-2020 «Неман» — «Белшина».



Ставка: победа «Немана» и меньше 5 мячей в матче за 2.14.



«Белшина» по всем предсезонным раскладам считалась потенциальным аутсайдером и одним из главных неудачников чемпионата, которому грозит вылет. Пока выходит, что это правда. Бобруйчане забили единственный гол в 3 матчах благодаря грубейшей ошибке защитника соперника, уступив во всех турах сезона. Не скажешь, что «Белшина» совсем действует беззубо, в последней игре «Городея» могла и лишиться победы, но на последних минутах бобруйчане попали в штангу. Но очевидно, что завершения команде Эдуарда Градобоева не хватает.



«Неман» — команда низовая, при этом часто использующая из-за штрафной, а также неплохой розыгрыш стандартных положений. Для этого у неё есть креативные грузин Кантария и армянин Кадимян. Гродненцы, если бы не суперудар Янсане на последних минутах матча первого тура, могли бы увезти ничью с «Ислочью». Потом гродненцы переиграли «Витебск», ещё и не дали забить себе обладателю Кубка страны «Шахтёру».



В такой игре я бы не стал искать обязательного гола «Белшины». А вот хозяева на гол должны наиграть. Называть «Неман» домашней командой я бы не стал, в прошлом сезоне гродненцы были в тройке худших по набранным очкам на своём поле. Однако с учётом предыдущего чемпионата «Неман» проиграл 2 матча дома из последних 10. Поэтому есть ощущение, что гродненцы должны забивать на гол больше, чем соперник, и побеждать. «Белшина» за тайм уже пропускала три мяча от «Минска», ведя 1:0. Поэтому выберу подстраховочный вариант с увеличенным коэффициентом», — сказал Неценко.



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«Неман» — «Белшина». Прогноз: берём коэффициент 2.54 в матче чемпионата Беларуси 10 апреля «Белшина» — единственный клуб, оставшийся без очков в трёх стартовых турах.