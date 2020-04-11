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Эксперты: Криштиану Роналду покинет «Ювентус» в ближайшие месяцы

Эксперты: Криштиану Роналду покинет «Ювентус» в ближайшие месяцы
Ставки / Прогнозы 0

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду может покинуть «Ювентус». Ещё в начале сезона это выглядело нереальным, но сейчас — вполне возможным. СМИ сообщают о том, что португалец вот-вот перейдёт в другой клуб. Букмекеры принимают ставки на трансфер форварда.

Поставить на то, что Роналду к 3 сентября 2020 года останется игроком «Ювентуса», можно с коэффициентом 2.50 (около 40% вероятности).

Сделать ставку на переход португальцы в «ПСЖ» или «Манчестер Юнайтед» можно с коэффициентом 5.00.

За 15.00 можно поставить на то, что Криштиану Роналду переедет в Англию, но не в «Манчестер Юнайтед», а в «Челси» или «Манчестер Сити». С тем же коэффициентом — 15.00 — можно сделать ставку ещё на одно красивое возвращение Криштиану Роналду. Переход в лиссабонский «Спортинг» букмекеры оценили именно так.

Где будет играть Криштиану Роналду? Ставки и прогнозы букмекеров
Трансфер португальца вероятен.
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