Эксперты: Криштиану Роналду покинет «Ювентус» в ближайшие месяцы

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду может покинуть «Ювентус». Ещё в начале сезона это выглядело нереальным, но сейчас — вполне возможным. СМИ сообщают о том, что португалец вот-вот перейдёт в другой клуб. Букмекеры принимают ставки на трансфер форварда.

Поставить на то, что Роналду к 3 сентября 2020 года останется игроком «Ювентуса», можно с коэффициентом 2.50 (около 40% вероятности).



Сделать ставку на переход португальцы в «ПСЖ» или «Манчестер Юнайтед» можно с коэффициентом 5.00.



За 15.00 можно поставить на то, что Криштиану Роналду переедет в Англию, но не в «Манчестер Юнайтед», а в «Челси» или «Манчестер Сити». С тем же коэффициентом — 15.00 — можно сделать ставку ещё на одно красивое возвращение Криштиану Роналду. Переход в лиссабонский «Спортинг» букмекеры оценили именно так.