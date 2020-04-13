«Славия» — «Рух»: прогноз Владислава Радимова на матч 4-го тура чемпионата Беларуси

Экс-футболист и действующий главный тренер клуба «Зенит-2» Владислав Радимов дал прогноз на матч 4-го тура чемпионата Беларуси «Славия» — «Рух».



Ставка: обе забьют — нет за 1.77.



«Рух» — команда исконно оборонительная. Конечно, всякое может произойти в игре, но много внимания уделяется обороне, поэтому, на мой взгляд, сложно будет увидеть голы в этом матче. Что касается фаворита в данном матче, то я думаю, что это «Рух». Я слышал, что в эту команду хотят вкладывать деньги и хотят сделать её конкурентоспособной в белорусском чемпионате, вывести ее на европейский уровень.



В этом матче, мне кажется, одна команда не забьёт, потому что я не знаю, как обстоят дела с атакой у «Славии», но «Рух» точно будет обороняться. Да и в принципе, если одна из команд забьёт, то она будет оберегать это преимущество, а не наращивать его. Думаю, будет очень вязкая игра, много борьбы и много голов мы не увидим», — сказал Радимов.



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