БАТЭ — «Торпедо-БелАЗ»: прогноз Александра Аксёнова на матч Высшей лиги Беларуси

Известный комментатор Александр Аксёнов дал прогноз на матч 5-го тура чемпионата Беларуси БАТЭ — «Торпедо-БелАЗ».



Ставка: тотал больше 2.5 гола за 1.97.



«Удивительный факт, но к пятому туру чемпионата Белоруссии в роли лидера подходит именно «Торпедо-БелАЗ», а не самая титулованная команда чемпионата — БАТЭ. Действительно, автозаводцы великолепно начали сезон, в четырех турах трижды набирали по три очка. Причем обыграны были и солигорский «Шахтер», и главное открытие первых туров «Энергетик». Отметим, что торпедовцы хорошо играют в обороне — они дважды пропустили в проигранном матче с «Динамо» Минск, в остальных матчах оставляя свои ворота сухими. Думается, в матче с БАТЭ белазовцы в первую очередь будут думать как раз об обороне.



Тем более что борисовская команда после стартовых неудач в первенстве и поражения в первом полуфинальном матче Кубка страны сумела показать весьма содержательный футбол в матче с «Минском» — крупная победа со счетом 3:0. Так что вновь увидим БАТЭ, да еще и дома, идущим в атаку. Не исключаю, что голов будет забито немало. Тем более что состав позволяет.



Таким образом, мой прогноз на матч БАТЭ — «Торпедо-БелАЗ» — тотал больше 2,5 гола».



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