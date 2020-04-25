«Динамо» Бр — «Шахтёр»: прогноз и ставка Владислава Радимова на матч чемпионата Беларуси

Экс-игрок «Зенита» и сборной России Владислав Радимов сделал прогноз на матч 6-го тура Высшей лиги чемпионата Белоруссии сезона-2020 «Динамо» Брест — «Шахтёр» Солигорск.



Cтавка: победа «Динамо» в первом тайме и матче за 3.34.



«Думаю, ещё в первом тайме Брест забьёт, как в кубке, когда динамовцы быстро забили два мяча и довели дело до победы. В этой встрече будет то же самое. В первом тайме Брест обозначит преимущество, потому что чемпионат уже идёт, команда вкатилась и сможет набрать три очка. Считаю, Солигорск не забьёт.



Правда, у «Динамо» дисквалифицированы два центральных защитника, но, думаю, без Хачериди будет лучше, он совершенно не вписывается в игру команды. В любом случае, Брест всегда играет первым номером, у них есть запас, да и в целом у защитников «Динамо» не так много работы, а уж на своём поле да с Солигорском не думаю, что могут возникнуть проблемы. На своём поле динамовцы должны победить, тем более на фоне того, что в прошлом туре они уступили. Сейчас повторится сценарий кубкового противостояния соперников».



Надоело проигрывать? Научись выигрывать на ставках бесплатно в Академии «Чемпионата»: теория и практика со звёздами спорта — и бонусы букмекеров!

«Динамо» — «Шахтёр С». Прогноз: «кроты» вернут долг брестчанам за матч в Кубке Беларуси Накануне матча с «горняками» южане недосчитаются сразу двух основных защитников.