«Динамо» Бр — «Шахтёр»: прогноз и ставка Владислава Радимова на матч чемпионата Беларуси

Экс-игрок «Зенита» и сборной России Владислав Радимов сделал прогноз на матч 6-го тура Высшей лиги чемпионата Белоруссии сезона-2020 «Динамо» Брест — «Шахтёр» Солигорск.
Cтавка: победа «Динамо» в первом тайме и матче за 3.34.
«Думаю, ещё в первом тайме Брест забьёт, как в кубке, когда динамовцы быстро забили два мяча и довели дело до победы. В этой встрече будет то же самое. В первом тайме Брест обозначит преимущество, потому что чемпионат уже идёт, команда вкатилась и сможет набрать три очка. Считаю, Солигорск не забьёт.
Правда, у «Динамо» дисквалифицированы два центральных защитника, но, думаю, без Хачериди будет лучше, он совершенно не вписывается в игру команды. В любом случае, Брест всегда играет первым номером, у них есть запас, да и в целом у защитников «Динамо» не так много работы, а уж на своём поле да с Солигорском не думаю, что могут возникнуть проблемы. На своём поле динамовцы должны победить, тем более на фоне того, что в прошлом туре они уступили. Сейчас повторится сценарий кубкового противостояния соперников».
Надоело проигрывать? Научись выигрывать на ставках бесплатно в Академии «Чемпионата»: теория и практика со звёздами спорта — и бонусы букмекеров!
- 25 апреля 2020
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:34
-
14:30
-
13:30
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
- 24 апреля 2020
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:51
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 23 апреля 2020
-
19:00
-
18:00
-
17:00