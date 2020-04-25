«Динамо» Брест — «Шахтёр» Солигорск: прогноз и ставка на матч чемпионата Беларуси

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов сделал прогноз на матч 6-го тура Высшей лиги чемпионата Белоруссии сезона-2020 «Динамо» Брест — «Шахтёр» Солигорск.



Cтавка: «Шахтёр» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 1.94.



«Кротам» предстоит выезд в Брест к «Динамо», уже второй за последние две недели. 8 апреля «Шахтёр» и «Динамо-Брест» встречались в первом полуфинальном матче Кубка Беларуси. Сине-белые вели 2:0 уже к 15-й минуте. До конца встречи счёт не изменился, хотя забить могли те и другие.



«Горняки» наверняка захотят поквитаться с брестчанами, и такая возможность им непременно представится. Дело в том, что в предыдущем туре в тяжелейшем матче с «Витебском» «Динамо» потеряло сразу двоих основных защитников — Габи Кики и Евгения Хачериди (оба получили красные карточки). Однако ожидать изобилия голов всё же не будем.



Потеря сыгранности в обороне, скорее всего, вынудит «южан» осторожничать. Но солигорцам в последнее время тяжело даются забитые мячи (один в трёх матчах). А на таком фоне неплохо смотрится комбинированная ставка Х2 + тотал меньше 3.5 мяча за приемлемый коэффициент 1.94».



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