«Динамо-Брест» — «Шахтёр С»: во сколько начало матча, кто победит, котировки букмекеров

25 апреля в матче шестого тура чемпионата Беларуси брестское «Динамо» принимает солигорский «Шахтёр». Начало — в 19:00 мск. Эксперты отдают небольшое предпочтение брестчанам: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.48. Успех солигорцев оценён букмекерами коэффициентом 3.18. Поставить на ничью предлагается за 3.40.



Букмекеры считают, что матч чемпионата Беларуси «Динамо-Брест» — «Шахтёр С» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.50, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.66. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.36. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.48.

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