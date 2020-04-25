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«Динамо-Брест» — «Шахтёр С»: во сколько начало матча, кто победит, котировки букмекеров

«Динамо-Брест» — «Шахтёр С»: во сколько начало матча, кто победит, котировки букмекеров
Ставки / Прогнозы 0

25 апреля в матче шестого тура чемпионата Беларуси брестское «Динамо» принимает солигорский «Шахтёр». Начало — в 19:00 мск. Эксперты отдают небольшое предпочтение брестчанам: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.48. Успех солигорцев оценён букмекерами коэффициентом 3.18. Поставить на ничью предлагается за 3.40.

Букмекеры считают, что матч чемпионата Беларуси «Динамо-Брест» — «Шахтёр С» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.50, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.66. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.36. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.48.

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