«Локомотив-Памир» — «Хатлон»: прогноз и ставка на матч чемпионата Таджикистана 26 апреля

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч чемпионата Таджикистана 26 апреля «Локомотив-Памир» — «Хатлон».

Ставка: «Локомотив-Памир» не проиграет + тотал меньше 4.5 мяча за 2.10

«Локомотив-Памир» — бодрый новичок элитного дивизиона, набравший четыре очка в трёх турах и расположившийся в середине турнирной таблицы. Клуб из Душанбе уже успел сгонять яркую ничью с «Файзкандом» (2:2) и одолеть «Душанбе-83» (1:0). Единственное поражение случилось неделю назад, но там пришлось играть с крепким «ЦСКА-Памиром» (1:3).



На наш взгляд, букмекеры несколько переоценивают гостей. Они выдали мощнейший старт, однако победа над «Худжандом» и ничья с «Истиклолом» отняли много эмоций, поэтому настроиться на рядовой выезд будет непросто. Кроме того, сами «железнодорожники» в полном порядке, тем более играют на своём поле. А у гостей из-за дисквалификации не сыграет основной полузащитник Умеджон Шарипов.



Потому отталкиваться будем от хозяев: 1Х идёт за крепкий коэффициент 1.80. Если вы хотите поднять потенциальную прибыль, подумайте о варианте «1Х + тотал меньше 4.5 мяча за 2.10». Пожалуй, фавориту здесь придётся попотеть».