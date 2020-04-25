«Локомотив-Памир» — «Хатлон». Прогноз: «железнодорожники» остановят обидчика «Истиклола»

В матче четвёртого тура чемпионата Таджикистана «Локомотив-Памир» примет «Хатлон» 26 апреля. Начало встречи — в 14:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Хатлона» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.92. Успех «Локомотива-Памир» оценён букмекерами коэффициентом 3.70.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Таджикистана «Локомотив-Памир» — «Хатлон»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Таджикистана 26 апреля «Локомотив-Памир» — «Хатлон» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.67, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.22. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.64.

Анализ и прогноз матча «Локомотив-Памир» — «Хатлон» (26.04.2020)

На территории Таджикистана на данный момент не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом, а потому футбол в стране проходит в полном объёме. Ограничение только одно — в качестве меры предосторожности с самого начала играть всё же решено без зрителей.

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В остальном чемпионаты Беларуси, Никарагуа и Тайваня получили долгожданное подкрепление из Средней Азии. Матч за Суперкубок Таджикистана провели 4 апреля, а следом набрало ход и национальное первенство — позади уже три тура. Нужно отметить факт расширения турнира: теперь в Высшей лиге Таджикистана выступают не восемь, а десять команд.



«Хатлон» — главное открытие начала сезона в Высшей лиге. Год назад клуб из Бохтара тихо и мирно финишировал на предпоследнем месте в турнирной таблице, а теперь набрал семь очков в трёх турах и делит первую строчку с «Истиклолом». И это совсем не тот случай, когда успех объясняется лёгким календарём.



Строго говоря, уровень оппозиции тут был в полном порядке. Для начала досталось крепкому середняку «Истаравшану» (2:1), пусть и не без доли везения. При счёте 1:1 хозяева остались в меньшинстве и несколько раз могли пропустить, а в итоге получили право на пенальти в компенсированное время и утащили победу.

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Дальше — больше. Пройти испытание двумя лучшими клубами страны с четырьмя баллами из шести возможных мало кому удаётся, тем более на чужих полях. Однако «львы» одолели «Худжанд» со счётом 3:2, а затем выдержали напор «Истиклола» (2:2). При этом действующий чемпион едва унёс ноги.



«Хатлон» вёл 2:1, после чего остался в меньшинстве. Хозяева сумели спастись только в компенсированное время, да и то с пенальти. Тут надо добавить, что ошибка судьи в эпизоде с удалением была признана официально. Пенальти, по версии судейского комитета, назначили правильно, хотя основания для сомнений имеются.



«Локомотив-Памир» — бодрый новичок элитного дивизиона, набравший четыре очка в трёх турах и расположившийся в середине турнирной таблицы. Клуб из Душанбе уже успел сгонять яркую ничью с «Файзкандом» (2:2) и одолеть «Душанбе-83» (1:0). Единственное поражение случилось неделю назад, но там пришлось играть с крепким «ЦСКА-Памир» (1:3).

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На наш взгляд, букмекеры несколько переоценивают гостей. Они выдали мощнейший старт, однако победа над «Худжандом» и ничья с «Истиклолом» отняли много эмоций, настроиться на рядовой выезде будет непросто. Кроме того, сами «железнодорожники» в полном порядке, тем более на своём поле. А у гостей из-за дисквалификации не сыграет основной полузащитник Умеджон Шарипов.



Потому отталкиваться будем от хозяев. 1Х идёт за крепкий коэффициент 1.80. Если вы хотите поднять потенциальную прибыль, подумайте о варианте 1Х + тотал меньше 4.5 мяча за 2.10. Пожалуй, фавориту здесь придётся попотеть.

Прогноз и ставки на матч «Локомотив-Памир» — «Хатлон»

«Хатлон» выдал мощный старт и сейчас делит первую строчку в турнирной таблице с «Истиклолом». Позади матчи с двумя сильнейшими клубами страны, в которых удалось набрать четыре очка. Получится ли после такого найти в себе эмоции на рядовой выезд — большой вопрос. «Железнодорожники» — крепкий новичок элитного дивизиона с неплохим составом, который вполне способен набрать очки в родных стенах.



Ставка: «Локомотив-Памир» не проиграет + тотал меньше 4.5 мяча за 2.10.



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