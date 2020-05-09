Алексей Олейник — Фабрисиу Вердум. 9 мая: прогноз Романа Мазурова на бой UFC 249

Комментатор Роман Мазуров дал прогноз на бой в тяжёлом весе между Алексеем Олейником (Россия, 58-13-1) и Фабрисиу Вердумом (Бразилия, 23-8-0). Поединок пройдёт в прелиме UFC 249.



Ставка: победа Вердума нокаутом или техническим нокаутом за 2.50.



«Алексей Олейник и Фабрисиу Вердум являются сильнейшими мастерами борьбы. Наверное, лучше них в этом дивизионе не борется никто. Да, действительно, это два гуру, два мастодонта борьбы. Что касается стойки, то здесь, наверное, небольшое преимущество мы отдаём Фабрисио Вердуму, потому что он очень хорошо прибавил в этом компоненте.

Он весьма неплохо дрался с Алистаром Аверимом в одном из поединков. Да и в принципе реально в работе в стойке бразилец очень сильно добавил. Алексей Олейник также периодически балует нас работой в стойке. Может даже попытаться зарубиться, но ни к чему хорошему это, к сожалению, не приводит, поэтому если дело дойдёт до борьбы, то вот здесь, конечно, шансы Алексея Олейника разительно повышаются. Фабрисиу Вердум, как мы знаем, никогда не проигрывал сабмишеном, но это не удивительно, потому что, ещё раз подчеркиваю, он великий мастер борьбы.

У Алексея Олейника, по статистике, лучше получается переводить в партер, нежели у Фабрисиу Вердума, поэтому если бой будет проходить в стойке, то небольшой перевес я отдаю бразильцу. А что касается борьбы, то мне не кажется, что даже такой мастерюга, как Алексей Олейник, сможет заставить сдаться Фабрисиу Вердума, который, как я уже отмечал, является искушённым в этом аспекте. Поэтому, даже несмотря на вот этот двухлетний простой, небольшим фаворитом, как мне кажется, всё-таки будет бразилец.

Хотя я буду очень рад ошибиться в своём прогнозе. Буду несказанно счастлив, если Алексей Олейник выиграет у Фабрисиу Вердума и пойдёт дальше».