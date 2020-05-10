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«Витебск» — «Шахтёр» С: прогноз и ставка на матч чемпионата Беларуси по футболу

«Витебск» — «Шахтёр» С: прогноз и ставка на матч чемпионата Беларуси по футболу
Ставки / Прогнозы 0

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч 8-го тура чемпионата Беларуси «Витебск» — «Шахтёр» Солигорск.

Ставка: победа «Шахтера» за 1.70.

«На своём поле «северяне» дадут бой любому сопернику, однако в последнее время они переживают спад. Всего одна победа в четырёх последних матчах — результат скромный. Солигорцы же, напротив, в предыдущих матчах выглядели весьма солидно.

На наш взгляд, на данный момент «горняки» смотрятся предпочтительнее витеблян. Тем более статистика личных встреч за «Шахтёром»: восемь побед за 11 игр — это очень серьёзный показатель. На таком фоне стоит подумать над лобовой победой за коэффициент 1.70».

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За 11 матчей против «северян» «горняки» одержали восемь побед.
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