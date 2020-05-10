«Витебск» — «Шахтёр» С: прогноз и ставка на матч чемпионата Беларуси по футболу

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч 8-го тура чемпионата Беларуси «Витебск» — «Шахтёр» Солигорск.



Ставка: победа «Шахтера» за 1.70.



«На своём поле «северяне» дадут бой любому сопернику, однако в последнее время они переживают спад. Всего одна победа в четырёх последних матчах — результат скромный. Солигорцы же, напротив, в предыдущих матчах выглядели весьма солидно.



На наш взгляд, на данный момент «горняки» смотрятся предпочтительнее витеблян. Тем более статистика личных встреч за «Шахтёром»: восемь побед за 11 игр — это очень серьёзный показатель. На таком фоне стоит подумать над лобовой победой за коэффициент 1.70».



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

«Витебск» — «Шахтёр С». Прогноз: Вернидуб, Бодул и Гутор продолжат подъём За 11 матчей против «северян» «горняки» одержали восемь побед.