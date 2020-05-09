«Витебск» — «Шахтёр С». Прогноз: Вернидуб, Бодул и Гутор продолжат подъём

«Витебск» примет «Шахтёр С» в матче восьмого тура чемпионата Беларуси 10 мая, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 16:00 мск. Эксперты считают фаворитом солигорцев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.70. Успех команды из Витебска оценён букмекерами коэффициентом 6.00.
Букмекерские коэффициенты на матч «Витебск» — «Шахтёр С»
Букмекеры считают, что матч белорусской лиги «Витебск» — «Шахтёр С» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.48, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.60. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.90. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.23.
Анализ и прогноз матча «Витебск» — «Шахтёр С» (10.05.2020)
«Витебск», на старте сезона выбившийся в лидеры Высшей лиги Беларуси, в последнее время сбавил обороты. В шестом туре команда из одноименного города на выезде потерпела поражение от «Ислочи» (0:2). В первом тайме витебляне накуролесили в обороне и привезли себе пенальти, а после перерыва проспали забег нападающего хозяев, который переиграл вратаря.
В седьмом — предыдущем — туре «северяне» принимали мозырьскую «Славию» и упустили победу (2:3). К 86-й минуте счёт был 2:1 в их пользу, однако дальше хозяева сыграли не лучшим образом при стандарте и позволили «славянам» отыграться. А в самой концовке и вовсе получили в свои ворота одиннадцатиметровый.
«Шахтёр» идёт по принципиально иной траектории. На старте сезона проблем хватало, голы давались с огромным трудом, а результаты оставляли желать лучшего. Зато сейчас клуб начинает потихоньку выправлять свои дела.
В последних двух турах чемпионата Беларуси он одержал две победы. Сперва на выезде отомстил за кубковую встречу брестскому «Динамо» (2:0), а затем вынес на своём поле крепкую «Ислочь» (4:0), которая способна попить крови у кого угодно.
Матч против серо-синих солигорцы начали со штурма и практически не позволяли гостям выйти с их половины поля до середины первого тайма. Результат не заставил себя долго ждать — уже на 15-й минуте вывел свою команду вперёд Виталий Лисакович. После перерыва «горняки» продолжили остро атаковать и сумели оформить ещё три мяча.
Теперь «Шахтёру» предстоит выезд в Витебск. На своём поле «северяне» дадут бой любому сопернику, однако в последнее время они переживают спад. Солигорцы же, напротив, в предыдущих матчах выглядели весьма солидно.
На наш взгляд, на данный момент «горняки» смотрятся предпочтительнее витеблян. Тем более статистика личных встреч за «Шахтёром»: восемь побед за 11 игр — это очень серьёзный показатель. На таком фоне стоит подумать над лобовой победой за коэффициент 1.70.
Прогноз и ставки на матч «Витебск» — «Шахтёр С»
«Шахтёр» после провального старта начинает набирать обороты: два предыдущих матча он выиграл с общим счётом 6:0. «Витебск» же, напротив, две последние игры провалил. На наш взгляд, «горняки» справедливо выступят фаворитом в предстоящем поединке. К тому же статистика личных встреч на нашей стороне.
Ставка: победа «Шахтёра» за коэффициент 1.70.
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