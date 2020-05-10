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«Смолевичи» — БАТЭ: прогноз и ставка на матч 8-го тура чемпионата Беларуси по футболу

«Смолевичи» — БАТЭ: прогноз и ставка на матч 8-го тура чемпионата Беларуси по футболу
Ставки / Прогнозы 0

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч 8-го тура чемпионата Беларуси «Смолевичи» — БАТЭ.

Ставка: победа БАТЭ всухую за 1.74.

«Положение «Смолевичей» едва ли может их устраивать. При довольно неплохом качестве футбола достичь желаемого результата пока никак не получается. За семь туров команда заработала лишь три очка и пребывает на предпоследнем месте, хотя при доле везения могла рассчитывать на пять-шесть баллов.

Команды до этого успели встретиться лишь дважды — ещё в 2018 году («смольные» тогда в первый раз вышли в Высшую лигу). Тогда жёлто-синие обе игры выиграли, но «на тоненького» — дважды с разницей в один мяч. Однако в этот раз мы бы не стали ожидать голов с обеих сторон: у «смолы» кошмарнейшая результативность (всего три гола за семь туров). Такой результат в чемпионате Беларуси только у брестского «Руха». Но брестчане компенсируют низкую результативность организованностью в обороне, чем «Смолевичи» похвастаться не могут.

БАТЭ же сейчас выглядит куда лучше, чем на старте первенства. В пяти последних играх он пропустил лишь однажды, а четыре из них выиграл. На таком фоне неплохим вариантом для ставки выглядит победа борисовчан с сухим счётом за коэффициент 1.74».

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В последних пяти матчах борисовчане пропустили лишь один гол при девяти забитых.
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