«Динамо-Брест» — «Динамо Минск»: прогноз и ставка на матч чемпионата Беларуси по футболу

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч чемпионата Беларуси по футболу «Динамо-Брест» — «Динамо Минск».

Ставка: «Динамо Минск» не проиграет + тотал меньше 3.5 гола за 2.10.

«Минское «Динамо» уже успело пережить смену главного тренера. Сергей Гуренко вновь покинул клуб, его пост занял Леонид Кучук. Экс-наставник «Кубани» и московского «Локомотива» стартовал с уверенной гостевой победы над скромными «Смолевичами» (3:1), а затем споткнулся о «Слуцк» (1:2).



Надо сказать, что по качеству футбола «Динамо» выглядело вполне неплохо. А вот брестчане переживают натуральный кризис. Повезло не вылететь из Кубка страны, да и победа над «Белшиной» оказалась убедительной только по счёту.



Поэтому тут, на наш взгляд, следует отталкиваться от гостей. Статистика с этим согласна: в пяти предыдущих гостевых поединках минское «Динамо» уступило лишь однажды. Эмоциональный подъём после смены тренера очевиден, с движением и энергией стало заметно лучше. Шансы зацепиться у минчан точно будут.



Вариантов достаточно. Аккуратный — минское «Динамо» не проиграет за 1.69, посмелее — Х2 + тотал меньше 3.5 мяча за 2.10. Можно подумать и о П2 с нулевой форой за 2.42. Особой результативности не ждём — команды Леонида Кучука редко выдают три верховых поединка подряд».