«Кёльн» — «Майнц»: прогноз и ставка на матч чемпионата Германии по футболу

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов сделал прогноз на матч 26-го тура Бундеслиги сезона-2019/2020 «Кёльн» — «Майнц».
Ставка: гол после 75-й минуты за 1.86.
«Майнцу» предстоит выезд в Кёльн, а статистика встреч полностью за местным клубом. «Кёльн» ни разу не проигрывал «карнавальникам» на своём поле и одержал при этом три победы. Проверять лобовую победу «козлов» рискованно — всё-таки была длительная пауза, да и болельщиков на трибунах не будет, а это снижает значимость места проведения встречи. Зато можно подумать над забитым мячом в промежутке с 76-й минуты до конца второго тайма за крепкий коэффициент 1.86.
Именно на этом отрезке времени «Майнц-05» пропускает чаще всего (18 мячей). Вполне возможно, дебют получится сравнительно аккуратным и соперникам потребуется время, чтобы разбегаться. Но потом на фоне усталости свободных зон должно стать больше, а завершать тут есть кому».
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