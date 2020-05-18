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«Вердер» — «Байер»: прогноз и ставка на матч Бундеслиги 18 мая с коэффициентом 2.48

«Вердер» — «Байер»: прогноз и ставка на матч Бундеслиги 18 мая с коэффициентом 2.48
Ставки / Прогнозы 0

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч чемпионата Германии «Вердер» — «Байер», который состоится 18 мая.

Ставка: «Байер» забьёт в каждом тайме за 2.48.

«В 11 предыдущих турах чемпионата Германии бременцы зацепили жалкие четыре очка — обыграли на выезде «Вольфсбург» со счётом 3:2 (забили три гола с трёх ударов в створ), а также скатали ничью с «Гертой» (2:2, два гола с трёх ударов в створ). «Вердер» часто зевает передачи вразрез, уязвим к фланговым прострелам и слабо обороняется при стандартных положениях. На бумаге это лакомый кусок для «Байера». Леверкузенцы ставят на абсолютный контроль мяча, стремясь как можно быстрее возвращать его после потерь. Прессинг, агрессия и постоянное давление приводят к высокой результативности.

Подопечные Петера Боша стремятся действовать максимально широко и смело задействовать фланги, в первую очередь правый край. Разница в уровне исполнителей и уверенности обещает хозяевам колоссальные проблемы. Благо что у гостей будет дополнительная мотивация.

Во-первых, «РБ Лейпциг» накануне не смог справиться с «Фрайбургом» в родных стенах (1:1), а потому в случае победы «Байер» подберётся к топ-4 вплотную и станет ещё ближе к вожделенной Лиге чемпионов. Во-вторых, в первом круге бременцы утащили одно очко на «Бай-Арене».

«Аспириновые» полностью владели инициативой, однако слабая реализация не позволила взять верх (2:2). Тут надо бы добавить, что «Вердер» пропускает больше всех в немецкой Бундеслиге. Своё поле ему вряд ли поможет. Предыдущий визит леверкузенцев в Бремен завершился победой со счётом 6:2.

Ну и главный момент: зелёно-белые — абсолютно худший клуб лиги по результатам в родных стенах. Жалкие пять очков в 11 играх при разнице мячей 8:26. Следовательно, брать П2 с форой по вкусу имеются все основания. Мы бы выбирали между ИТБ 2 гола «Байера» за 2.30 и ставкой «гости забьют в каждом тайме» за 2.48».

«Вердер» — «Байер». Прогноз на статистику в матче 26-го тура чемпионата Германии
Берём две ставки с коэффициентами выше двойки в матче Бундеслиги.
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