«Вольфсбург» — «Боруссия Д»: прогноз Эльвина Керимова на матч чемпионата Германии

Известный комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Бундеслиги «Вольфсбург» — «Боруссия Д».



Ставка: «Боруссия Д» не проиграет + тотал больше 2.5 мяча за 1.88.



«Вольфсбург» в первом матче после паузы смотрелся неплохо: имел большое преимущество по владению, хотя играл с «Аугсбургом» в гостях, нанёс в два раза больше ударов по воротам и вырвал победу в добавленное время. Качественный матч выдали фланговые защитники — Отавио и Мбабу, сделавшие по голевой передаче. Естественно, нужно отметить работу Оливера Глазнера, вовремя выпустившего на замену Гинчека, ставшего автором победного гола.



«Дортмунд» тоже вернулся в игру с победой. В Рурском дерби «Боруссия» играла без Санчо, Витселя, Джана, Загаду и Ройса, но уверенно свою задачу решила. Лучшим на поле был Брандт, признанный коллегами из Kicker игроком тура. Азар, Геррейру и Хакими также внесли весомый вклад в успех команды. Их Kicker включил в символическую сборную тура (наряду с Брандтом).



«Боруссия» сильна на контратаках, это известно всем. Поэтому Глазнер, как мне кажется, постарается сыграть компактно в защите, учитывая сильные стороны соперника. Удастся ли хозяевам сдержать мощную атаку «Дортмунда» с Холандом на острие? Сомневаюсь. В первом круге «Боруссия» победила 3:0. Вообще, в 8 из 9 последних матчей между этими командами успех праздновали чёрно-жёлтые.



Обе команды в прошлые выходные показали, что в атаке они сейчас готовы играть результативно. Но «Дортмунд» впечатлил больше, конечно. Отсюда мой прогноз: Х2 и тотал голов в матче больше (2,5) за 1,88».



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«Вольфсбург» — «Боруссия Д». Прогноз: Холанд, Санчо и Азар забьют на любимом отрезке Две ставки с коэффициентами в районе 2.50 на матч чемпионата Германии.