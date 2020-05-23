«Боруссия» М — «Байер»: прогноз Владислава Радимова на матч 27-го тура чемпионата Германии

Экс-игрок «Зенита» и сборной России Владислав Радимов дал прогноз на матч Бундеслиги «Боруссия» Менхенгладбах — «Байер».



Ставка: победа «Боруссии» с нулевой форой за 1.81.



«Боруссия» в прошлом туре выиграла (3:1) у «Айнтрахта», и сделала это уверенно. А «Байеру» попался «Вердер», который совершенно не готов к чемпионату. «Вердер» и так не очень хорошо играл в этом сезоне, а тут ещё и физически команда не готова, поэтому у «Байера» не возникло никаких проблем (победа 4:1). Против Мёнхенгладбаха будет намного сложнее, это команда, которая умеет играть.



Сложно оценивать физическое состоянии «Боруссии», но у неё собраны хорошие футболисты, так что будет упорный матч. Я могу посоветовать две ставки. Во-первых, в матче «Байера» после первого тайма счёт был 2:1, но практически все голы были забиты со стандартных положений, только первый был забит головой после подачи на дальнюю штангу. В первом тайме почти не создавались моменты с игры, обе команды действовали строго в обороне, а во втором всё-таки команды стали играть более открыто и создали моментов гораздо больше, поэтому финальный счёт матча мог быть и крупнее. Предстоящие соперники находятся в верхней части турнирной таблицы, поэтому в первом тайме больше внимания будет уделено обороне, и соответственно во втором тайме будет забитого больше голов, чем в первом. Это первое, что я отмечу.



Второй момент, который я бы хотел выделить, это то, что «Байер» впечатлил игрой в атаке, но это было против «Вердера», который оказался совершенно глухонемым, пустым и ещё как угодно его можно назвать. Менхенгладбах на своём поле такого себе точно не позволит, поэтому я поставлю на «Боруссию» с форой (0). «Байер» очень много допускает свободных зон у своих ворот, и будь немного удачливее футболисты «Вердера», то они могли бы забить больше голов. Думаю, что в этом плане «Боруссия» извлечёт гораздо больше выгоды, нежели «Вердер».



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