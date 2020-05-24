«Кёльн» — «Фортуна»: прогноз Владислава Батурина на матч чемпионата Германии 24 мая

Известный комментатор Владислав Батурин дал прогноз на матч Бундеслиги «Кёльн» — «Фортуна».



Ставка: победа «Кёльна» за 1.85.



«Кёльн» расположился на десятом месте в турнирной таблице. Красно-белые с приходом в команду Маркуса Гисдоля смогли прибавить во многих игровых компонентах и стали куда увереннее набирать очки. В прошлом туре «Кёльн» был близок к домашней победе над «Майнцем», но, ведя с разницей в два мяча, не удержали преимущества и довольствовались ничейным результатом (2:2).



«Фортуна» не может похвастаться стабильным набором очков и качественной игрой. В данный момент клуб из Дюссельдорфа осел на шестнадцатом месте, в зоне переходных встреч. В прошлом туре «Фортуна» дома не смогла сломить сопротивление «Падерборна» (0:0), который замыкает турнирную таблицу. В последних трёх встречах команда Уве Рёслера разошлась миром со своими соперниками и имеет в активе беспроигрышную серию из четырёх матчей (1-3-0, 6:4). В гостях «Фортуна» очки добывает с огромным скрипом.



В первом круге в Дюссельдорфе победили хозяева (2:0). В противостоянии географических соседей я предпочту поставить на успех хозяев.



Красно-белые на своём поле — серьёзный оппонент, умеющий атаковать большими силами и добывать очки. У «Кёльна» есть приличные игроки, умеющие созидать и завершать, а у «Фортуны» проблемы как в нападении, так и в обороне: команда меньше всех забила и много уже пропустила (27:50). Если «Кёльн» раньше времени не расслабится, как в последнем матче с «Майнцем», и правильно распределит силы, то в противостоянии с «Фортуной» он добудет три очка и возьмёт реванш за поражение в первом круге».



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