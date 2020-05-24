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«Майнц» — «РБ Лейпциг»: где смотреть, прямая трансляция матча, по какому каналу покажут

«Майнц» — «РБ Лейпциг»: где смотреть, прямая трансляция матча, по какому каналу покажут
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Сегодня, 24 мая, в матче 27 тура чемпионата Германии «Майнц» примет «РБ Лейпциг». Начало игры — в 16:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». Букмекеры уже дали прогноз.

Эксперты считают фаворитом гостей: поставить на победу подопечных Юлиана Нагельсмана в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.48. Успех команды Акима Байерлорцера оценён букмекерами коэффициентом 7.00, ставки на ничью принимаются за 5.50.

Букмекеры уверены, что матч немецкой Бундеслиги «Майнц» — «РБ Лейпциг» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.45, тотал меньше 2.5 мяча — за 2.79. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.49. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.05.

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Поединок первого круга завершился победой «быков» со счётом 8:0.
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